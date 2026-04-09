Вернулись из украинского плена в 2025 году шесть жителей Волгоградской области

Омбудсмен Валерий Ростовщиков представил отчет о правозащитной деятельности.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков представил депутатам облдумы ежегодный доклад о защите прав граждан в Волгоградской области. Одним из главных приоритетов работы стала защита прав участников СВО и членов семей. Шестерых волгоградцев удалось вернуть из украинского плена, сообщили в облдуме.

— Благодаря взаимодействию с федеральным центром и международными структурами в 2025 году удалось добиться возвращения из украинского плена шестерых жителей Волгоградской области, — рассказали в региональном парламенте.

Почти треть обращений к омбудсмену касалась выплат, лечения и социальной поддержки участников спецоперации. От них поступило 367 вопросов. Всего же за 2025 год уполномоченному по правам человека пришло 1263 письменных обращения. Права волгоградцев восстановили в 254 случаях.

В 2026 году особое внимание правозащитники уделят проблеме правового регулирования розыска без вести пропавших и увольнения военнослужащих по семейным обстоятельствам.

