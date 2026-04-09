Нижегородские юниоры потеряли шансы на награды первенства России по бенди

В Иркутске приближается к завершению юниорское первенство по хоккею с мячом. Командам осталось провести два тура, но нижегородцы уже не смогут добраться до пьедестала.
После сегодняшнего поражения от ульяновской СШОР «Волга» со счётом 0:8 сборная Нижегородской области потеряла даже теоретические шансы на награды.
Положение команд:
Ульяновск — 12 очков, Первоуральск — 11, Хабаровск — 10, Кемерово — 9, Красноярск — 5, Иркутск — 3, Нижегородская область — 3, Новосибирск — 2.
10 и 11 апреля наши земляки сыграют с командами из Иркутска и Красноярска.