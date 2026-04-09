Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские юниоры потеряли шансы на награды первенства России по бенди

В пяти турах наши ни разу не выиграли.

Источник: Нижегородская правда

В Иркутске приближается к завершению юниорское первенство по хоккею с мячом. Командам осталось провести два тура, но нижегородцы уже не смогут добраться до пьедестала.

После сегодняшнего поражения от ульяновской СШОР «Волга» со счётом 0:8 сборная Нижегородской области потеряла даже теоретические шансы на награды.

Положение команд:

Ульяновск — 12 очков, Первоуральск — 11, Хабаровск — 10, Кемерово — 9, Красноярск — 5, Иркутск — 3, Нижегородская область — 3, Новосибирск — 2.

10 и 11 апреля наши земляки сыграют с командами из Иркутска и Красноярска.