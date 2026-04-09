Росавиация: Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Как писал сайт KP.RU, ночью 9 апреля вводились временные ограничения в трех аэропортах на юге страны. Так, воздушные гавани Волгограда, Краснодара и Геленджика не были доступны для полетов с вечера 8 апреля. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения действовали для обеспечения безопасности перелетов, подчеркнули в Росавиации.