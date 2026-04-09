Росавиация: Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов введен в трех столичных аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Как писал сайт KP.RU, ночью 9 апреля вводились временные ограничения в трех аэропортах на юге страны. Так, воздушные гавани Волгограда, Краснодара и Геленджика не были доступны для полетов с вечера 8 апреля. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения действовали для обеспечения безопасности перелетов, подчеркнули в Росавиации.
Ночью 4 апреля ввели запреты на прием и выпуск рейсов в аэропортах Саратова, Пензы, Ульяновска, Калуги и Самары.