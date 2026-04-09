Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приходится с этим жить»: Рютте объяснил, почему назвал Трампа папочкой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не называл президента США Дональда Трампа своим папочкой. По его словам, возникли трудности перевода. Об этом он рассказал в четверг, 9 апреля, в ходе выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, трансляция которого велась на YouTube.

Летом прошлого года, обсуждая недовольство американского лидера Израилем и Ираном, генсек альянса сказал, что иногда даже папе приходится злиться на своих детей.

— Но, конечно, у слова «папа» есть особый подтекст. И теперь мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Мы можем совершать ошибки, особенно если не являемся носителями языка, — сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Дональда Трампа «папочкой». Так, он отреагировал на то, что американский лидер стал самым влиятельным человеком в Европе по версии издания Politico.

8 апреля пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт заявила, что американский президент обсудит с Марком Рютте возможный выход США из альянса.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше