Британские журналисты выяснили одно из последних желаний Елизаветы II

В последние месяцы своей жизни королева Великобритании Елизавета II мечтала увидеть всех своих правнуков, включая детей принца Гарри и Меган Маркл. Она хотела, чтобы у каждого из ее правнуков остались счастливые воспоминания о ней. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на королевского биографа Роберта Хардмана.
Несмотря на раскол в семье, Сассексы специально приехали в Великобританию в июне 2022 года. Благодаря этому Елизавета II смогла познакомиться с принцессой Лилибет почти через год после ее рождения. Принц Гарри, Меган Маркл и двое их детей также провели время с королевой в Виндзорском замке незадолго до первого дня рождения девочки. На следующий день семья отпраздновала это событие на частной вечеринке, передает газета.
4 апреля СМИ сообщили, что Елизавета II не успела попрощаться со своим супругом, принцем Филиппом, перед его кончиной. По словам историка Хьюго Уикерза, в последнюю ночь жизни Филипп захотел выпить пива в Дубовой комнате, на следующее утро его состояние резко ухудшилось, и он «тихо ушел».