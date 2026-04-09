Владимир Чистюхин — РБК: «Кто не легализуется, должны будут уйти»

О подходе ЦБ к регулированию крипторынка.
«Банк России долгое время занимал очень сдержанную позицию по [регулированию крипторынка]. Были споры с Минфином, с правительством. Наверное, рынок подводил нас к тому, что криптовалюты, криптоактивы — они существуют, и одного регулирования цифровых финансовых активов недостаточно, нужно каким-то образом ситуацию менять, и шаг за шагом мы пришли к тому, что действительно комплексное регулирование намного лучше и выгоднее его отсутствия».
«Мы смотрели на совокупность всех видов регулирования, но можно сказать, что тот проект, который мы сегодня предложили, он похож на европейское регулирование, которое говорит о том, что существует и цифровая валюта Центрального банка, но одновременно с этим под жестким регулированием допускается обращение криптовалют».
Банк России совместно с Минфином с осени прошлого года работал над подготовкой законопроектов о регулировании крипторынка в России. В марте пакет документов был внесен в Госдуму. В случае их принятия в стране должна появиться новая инфраструктура — цифровые депозитарии (для учета активов) и операторы обмена цифровой валюты (криптообменники). Намеченный срок вступления закона в силу — 1 июля 2026 года.
Зачем нужны правила игры на локальном крипторынке.
«Мы хотим из “серой зоны”, из нерегулируемого сегмента вычленить обращение криптовалют. Сегодня, не секрет, большое количество российских граждан и предприятий пользуются криптовалютами для того, чтобы осуществлять инвестиционные операции, чтобы осуществлять переводы, международные переводы. И сегодня это не регулируется. Законопроект создает комплексную среду, в которой описываются правила обращения криптовалют на территории Российской Федерации.
Принципиально воссоздается модель финансового посредничества, которая действует в отношении всех иных финансовых инструментов. То есть для того, чтобы совершить сделку с криптовалютой, нужно привлечь того или иного финансового посредника. И тут будут и организаторы торговли, и специальный криптодепозитарий, деятельность которого близка к деятельности депозитария, будут брокеры, но появился и новый субъект — это криптообменник. По большому счету, мы хотим, чтобы из серой зоны вышли в том числе те формы, которые сегодня на практике работают, но не описаны законодательно".
Когда могут начаться первые сделки с криптовалютами.
«Мы исходим из того, что если наш амбициозный план — а его придерживается и правительство, и Центральный банк — приведет к тому, что к середине текущего года до конца весенней сессии будет принят закон о регулировании криптовалют, то тут же начнется работа. Участники рынка смогут получать либо необходимые лицензии, либо заявлять о своем намерении осуществлять новый вид деятельности. И, возможно, первые сделки в этом случае будут осуществлены уже до окончания этого года».
О желающих выйти на крипторынок.
«Большинство действующих участников финансового рынка готовы расширять свою деятельность на операции с криптовалютами. Конечно, многое будет зависеть от конечной конфигурации закона, у кого какие будут возможности, права, требования по информбезопасности. Но принципиально [криптовалюта] — это еще один финансовый инструмент. Если ты предоставляешь широкую линейку иных финансовых инструментов, грех не включить и криптовалюты в число того, что ты предлагаешь клиенту».
«Да, у нас нет цифровых депозитариев, но у нас есть базовые депозитарии, деятельность которых с точки зрения принципов учета сходна с деятельностью цифровых депозитариев. Но, конечно, цифровые депозитарии существенным образом должны будут доработать свои IT-системы, внедрить требования по информбезопасности. [Банки и брокеры] смогут работать на текущей лицензии».
«По настоящему новый субъект [для нашего законодательства] — это так называемые криптообменники. Для чего потребуется уведомительный порядок — это для того, чтобы стать криптообменником. Сегодня есть такая расхожая фраза, что можно обменять или купить криптовалюту в каких-то офисах Москва-Сити. По-хорошему, мы хотим дать возможность вот этим участникам, которые действуют по факту вне внятного правового поля, легализовать свою деятельность».
Какие игроки смогут получить статус криптобирж в России.
"На сегодняшний день мне понятно, что две первоначальные биржи (Мосбиржа и СПБ Биржа. — РБК) наверняка будут пытаться заниматься организацией торговли криптовалютами. Про другие биржи до меня информация не доходила, но принципиальным вопросом является другой — что возможно возникновение новых криптобирж. Мы законодательством не ограничиваем количество криптобирж, которые будут существовать. Не считаем необходимым каким-то образом закрывать эту систему и не давать новым участникам проявлять себя.
Мы вели консультации с отдельными юридическими лицами и даже с физическими лицами, которые рассматривают возможность создания криптобирж. Но мы бы хотели сохранить разделение полномочий, которое есть сегодня на финансовом рынке. То есть сам по себе банк, он не должен становиться криптобиржей. И в этом смысле точно так же, как сегодня, например, действующие биржи не получают брокерских лицензий и при себе не создают брокеров. Но с другой стороны, действительно, могут быть какие-то компании, которые активны на крипторынке, которые захотят не только становиться криптообменниками, но и создадут платформу для сведения разных клиентов, для предоставления им сервиса по купле и продаже криптовалют".
Какие валюты смогут обращаться на криптобиржах в России.
«Если сегодня применить нормы законопроекта, получается три инструмента — эфир, биткоин и USDT».
«Мы когда говорим сегодня о законодательстве, мы вообще не используем термины “стейблкоины” и “криптовалюты”. Это бытовые обозначения цифровых активов или цифровых прав. И сегодня в рамках того законопроекта, который мы обсуждаем, и стейблкойны принципиально, и цифровые валюты, они попадают [в список валют, которые могут быть допущены к торгам в России].
Но плюс к этому мы договорились уже в рамках обсуждения, думаю, ко второму чтению такую правку сделаем, что Центральный банк будет обладать правом по расширению данного перечня для того, чтобы более гибко реагировать на изменяющуюся ситуацию с криптовалютами, если появятся какие-то иные достойные вложения в криптовалюте, чтобы мы их не забыли".
О допуске иностранцев на российские криптобиржи.
«Через российских посредников смогут [выходить], напрямую [на биржу] — вряд ли. Ряд участников спрашивают, могут ли они напрямую на биржу зайти и так далее. Нет, для этого как раз есть российские посредники финансовые, через кого нерезиденты смогут осуществлять операции. Нерезиденты могут выбирать несанкционных участников, а если они боятся как таковой “российской стигмы”, то в этом смысле им и напрямую нет смысла заходить».
О запрете на кэш для криптообменников.
«Это [будет] очень похоже на дилерскую лицензию для ценных бумаг, то есть совершение операции купли-продажи криптовалюты с клиентом за свой счет от своего имени. Мы предполагаем, что реализация всех операций у нас в России должна осуществляться безналичным путем, я имею в виду оплату фиатной валютой. Мы хотим, чтобы здесь контрольный механизм действовал совершенно нормально, и это важно».
Все ли желающие смогут выйти в легальное поле.
"Условия будут, но, с моей точки зрения, достаточно несложные. Там небольшой совершенно капитал, требования к учредителям и менеджменту, выстраивание противолегализационного контроля. И по большому счету, выполнение требований по минимальной отчетности. С моей точки зрения, это очень несложная лицензия, и все участники, которые захотят ее получить, они ее получат.
Но другое дело, как показывает практика, всегда в регулируемом поле больше издержки, чем в нерегулируемом. Насколько все будут готовы нести эти издержки, это большой вопрос. Но у нас вот наша позиция очень проста: те, кто не легализуется за переходный период, они должны будут с этого рынка уйти. Все компании, которые будут совершать сделки с нарушением или без лицензии, они будут жестким образом наказываться".
О наказаниях за нарушения при сделках с криптой.
«Уголовную ответственность предполагается установить за безлицензионную деятельность. Если какое-то лицо будет предлагать профессиональную деятельность по обслуживанию своей клиентуры, связанную с криптовалютами, и у него не будет лицензии ни криптобиржи, ни криптоброкера, ни криптообменника, то возможна уголовная ответственность».
«Что касается административной ответственности, основное бремя будет лежать на финансовых посредниках. Когда физлицо, гражданин или юридическое лицо пришло к финансовому посреднику, то дальше за все операции будет отвечать именно этот финансовый посредник, а вот если лицо не пришло и не совершило, то вопрос к этому лицу».
Какие операции можно будет совершать в крипте в России.
«Очевидно, что на сегодняшний день криптовалюты не могут использоваться в качестве средства платежа на территории России».
«Можно сказать, что вот все операции, кроме использования в качестве средства платежа, можно осуществлять с криптовалютами. [В том числе] предоставлять в обеспечение, заключать сделки РЕПО — все это можно делать. Наверное, можно, я думаю, выдавать займы в криптовалютах. Почему нет?».
О покупке крипты в России и правилах ее вывода за рубеж.
«Можно будет с одного кастодиального кошелька (кошелька биржи) российского лица перевести [криптовалюту] на другой кастодиальный кошелек за рубежом. Первый перевод за рубеж, если мы говорим о физлицах должен быть на кастодиальный кошелек. Вот, например, какая-нибудь белорусская биржа или киргизская биржа, о чем многие говорят, или там Binance, пожалуйста. Это тоже кастодиальные кошельки. Можно туда переводить».
«У нас одно ограничение: оно заключается в том, что нельзя с российского кастодиального кошелька — это когда вы купите здесь криптовалюту, и она будет отражена в учете российского криптодепозитария — нельзя будет отправить [ее] на некастодиальный кошелек за рубеж. Мы с точки зрения соблюдения правил ПОД/ФТ (противодействия обналичиванию денег преступным путем и финансированию терроризма) хотим, чтобы они были здесь максимально прозрачными, и российская инфраструктура, российские посредники не ставили себя под удар в контексте того, что они не знают, каким образом эта криптовалюта будет использоваться, что будет происходить и так далее».
«Мы в настоящий момент хотим создать жесткие, четкие правила, по которым не будет риска, что признание нами некастодиальных кошельков будет рассмотрено как недостаточный контроль. При этом, если российское лицо, имея средства на кастодиальном кошельке за рубежом, будет переводить их дальше на некостодиальный кошелек, за пределами Российской Федерации, мы к этому не имеем отношения. Это уже ответственность иностранного законодательства, иностранной инфраструктуры и так далее.».
Что будет с уже приобретенной россиянами криптой.
«Вся крипта, которая сегодня находится у российских лиц, — неважно, это кастодиальные кошельки, то есть открытые на бирже, у брокеров, в депозитариях, либо некастодиальные кошельки — это прямое открытие на открытом блокчейне, то есть без посредника — ничего с ней происходить не будет. Она как принадлежала российскому резиденту, так и будет принадлежать российскому резиденту. Это никакого наказания за ее наличие, никаких ограничений на ее использование — нет. Единственное, что нужно сделать, — нужно уведомить налоговую службу».
«Их (цифровые деньги) совершенно спокойно [можно будет] легализовать, никто не запрещает российским физическим, юридическим лицам продолжать держать их на зарубежных кошельках. Единственное принципиальное условие — это декларирование через налоговую службу.».
Как завести имеющуюся крипту в российское легальное поле.
«Если вы хотите для каких-то своих целей перевести криптовалюту в Российскую Федерацию для того, чтобы, например, совершать здесь сделки на бирже на российской, еще какие-то операции совершать, вы можете, конечно, перевести ее на свой кастодиальный кошелек в Российской Федерации. Проблем никаких нет».
"Да, подтверждать источник (происхождения цифровых активов. — РБК) нужно. Все-таки это касается не только криптовалюты, касается любых активов, которые у вас возникли каким-то способом. Если вы хотите с ними совершать операции, заводить их в российский контур, то российским посредникам финансовым, которые являются агентами в сфере ПОД/ФТ, нужно будет объяснять, откуда они взялись, каков источник происхождения и так далее и тому подобное.
Либо оставлять за рубежом, и никаких препятствий. Если она у вас уже там находится, то там либо есть иностранный посредник, если это кастодиальный кошелек, либо нет иностранного посредника, если это не кастодиальный кошелек. Но ее нужно провести через налоговую. Нужно налоговую уведомить о наличии данного кошелька".
Будут ли доходы в криптовалюте облагаться налогом.
«На сегодняшний день, при том, что был подготовлен общий пакет законопроектов, там налоговая часть еще не прошла. Надеюсь, что в ближайшее время правительство тоже внесет в Госдуму данный законопроект. Наверное, ключевой особенностью данного законопроекта будет та, что по криптовалютам в целях исчисления налогооблагаемой базы нужно будет вести отдельный учет. То есть нельзя будет смешивать это со всеми иными доходами и расходами. И вот это тот подход, который мы согласовали с коллегами из Минфина».
«Но черт, конечно же, находится в деталях. Я бы внимательным образом всех заинтересованных участников просил ознакомиться с законопроектом, как только он поступит в Госдуму, и вот тогда уже, задавая конкретные вопросы, прояснять те либо иные аспекты налогообложения. Без решения налогового вопроса вряд ли можно ожидать, что законодательство о криптовалютах заработает должным образом в ближайшее время».
Готов ли ЦБ добавлять криптовалюту в резервы.
«Пока не рассматриваем. Для нас решение США было крайне удивительным. Все-таки что-то подсказывает, что, возможно, это больше не о принципах создания части золотовалютных резервов, а о лоббировании определенных бизнес-интересов».
«Но мир так быстро меняется, что, может быть, в каком-то будущем криптовалюты станут настолько высоколиквидным инструментом, маловолатильным, даже с какими-то с какими-то обеспечительными механизмами, что этот вопрос тоже будет на повестке дня. Но сегодня нет, такого вопроса не существует».
О выпуске стейблкоина в рублях.
«Мы сегодня фактически, делая законодательство о криптовалютах, включаем туда стейблкоины, не разделяя их между собой».
«Тем не менее, сейчас дискутируются вопросы. Мы планируем возможности выпуска в Российской Федерации стейблкоина в рублях, с обеспечением в рубле. Думаю, что в этом году Центральный банк выпустит доклад на тему того, чтобы проконсультироваться с участниками рынка по перспективам выпуска стейблкоинов, которые опираются на нашу национальную валюту. И там, конечно, один из вопросов, который мы будем обсуждать, — это будет вопрос, можно ли допускать эти стейблкоины к расчетам. То есть к использованию в качестве средства платежа».
Что еще будут дорабатывать в законопроекте.
«[Предложений] достаточно. Скорее, это не жалобы, а дополнительные взгляды относительно того, как могло быть устроено регулирование. Это связано с так называемой моделью кастодиальных и некастодиальных кошельков, это вопросы, связанные с возможностью неквалифицированных инвесторов осуществлять операции с криптовалютами, это вопросы аналитиков блокчейна — кто должен это регулировать, нужно ли это в принципе регулировать, — вопросы налогообложения. Наверное, это вот самые острые вопросы. А по мелочи, по формулировкам вопросов намного больше, но думаю, они все будут решаться в рабочем порядке».