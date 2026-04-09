Искусственный интеллект — драйвер или угроза: итоги года в кибербезе

Рынок кибербезопасности в 2025 году столкнулся с замедлением роста на фоне турбулентности экономики и сокращения бюджетов, при этом сложность и объем атак на российскую инфраструктуру выросли в два-три раза. Зафиксирована рекордная DDoS-атака в 11 Тбит/с.
Искусственный интеллект стал ключевым фактором усложнения кибератак и активно используется атакующими. В ответ отечественные компании развивают ИИ-продукты: инструменты для безопасной разработки с использованием ИИ, системы мониторинга и реагирования на кибератаки, построенные на принципиально новых принципах ИИ-анализa.
Детали трансформации кибератак и совершенствование защиты от них — в интервью с Игорем Ляпуновым, генеральным директором ГК «Солар».
— Каковы главные итоги в сфере кибербеза в отрасли в целом и для вашей компании в частности?
— Этот год сложен за счет серьезной турбулентности в российской экономике. Это, с одной стороны, сокращение бюджетов заказчиков. Темп роста рынка, который в предыдущие годы был, сейчас принципиально снизился.
Если говорить про фундаментальные драйверы для рынка кибербезопасности, то они не поменялись. Это атаки, которые идут на Россию и российскую инфраструктуру. Их сложность значительно повысилась. То есть принципиально в два-три раза выросла сложность, объем кибератак. В этом году нами была отражена рекордная DDoS-атака в 11 Тбит/с.
Для «Солара» минувший год — это еще и завершение нашего большого стратегического цикла — с 2022 по 2025 год. Среднегодовой темп у нас — 38% роста, и мы являемся лидером по росту на всем рынке кибербезопасности. Одновременно с этим это и широкие инвестиции в создание собственных технологий, в наши сервисные платформы. С точки зрения цифр мы в этом году по объему бизнеса вышли на показатель 25,6 млрд руб. Это рост 15% год к году на уровне темпов роста рынка.
— Игорь, искусственный интеллект — какую роль он играет в сфере обеспечения кибербезопасности? Как киберпреступники используют ИИ?
— Искусственный интеллект сейчас очень эффективно применяется атакующими. Мы с вами говорили о росте сложности кибератак. Это обусловлено именно использованием искусственного интеллекта. Мы в «Соларе» уже несколько лет инвестируем в ИИ, создавая продукты на базе искусственного интеллекта.
Это и безопасное использование LLM-моделей — наше решение Solar vProxy. Второе — это, конечно же, безопасная разработка. Обеспечение безопасности программирования с использованием ИИ — наша большая задача, у нас большая продуктовая линейка на это направлена. Ну и третье, и, пожалуй, главное — это использование искусственного интеллекта для выявления кибератак и реагирования. Мы создали большое наше решение, называется Solar CM. Это система мониторинга и реагирования на кибератаки, построенная на принципиально новых принципах с использованием искусственного интеллекта.