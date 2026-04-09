Спасший 20 человек дагестанец станет помощником депутата Госдумы

Житель Дагестана, спасший более 20 человек во время наводнения, станет помощником депутата Госдумы. Об этом сообщил парламентарий Хизри Абакаров.
Речь идет о жителе Каспийска по имени Шамиль, который во время стихии помогал людям выбраться из воды. По словам депутата, решение о назначении уже принято, оформление ожидается в ближайшее время.
Кроме того, мужчина получил квартиру и 5 млн рублей. Средства были выделены сенатором Сулейманом Керимовым, который решил поддержать участников спасательных работ.
Абакаров отметил, что лично встретился с Шамилем и высоко оценил его поступок. По его словам, такие люди должны работать в государственной системе.
Ранее в СМИ сообщалось, что молодой человек с расстройством аутистического спектра во время наводнения переносил людей через бурный поток, спасая десятки незнакомых людей.
Ранее сообщалось, что в Махачкале прохожие спасли женщину и ребенка из автомобиля, упавшего в канал, по поручению главы Дагестана спасители будут награждены.