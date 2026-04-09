Британские врачи не заметили у пациента онкологию и ампутировали половину полового органа

Врачи в Великобритании пропустили у 26-летнего пациента симптом рака, из-за чего позже ему пришлось ампутировать половину полового органа. Об этом сообщает Unilad.
Сначала мужчина заметил, что верхняя часть органа увеличилась в четыре раза. Врачи решили, что это воспаление, вызванное плохой гигиеной или инфекцией, передающейся половым путем.
Через месяц пациент пожаловался на сильный запах, исходящий от органа, а также на боль. Врачи говорили, что он слишком молод для рака. Мужчину госпитализировали лишь после того, как брат молодого человека нашел его в луже крови.
Врачам пришлось сделать ему обрезание, из-за чего он лишился половины полового органа. Однако, несмотря на все пережитые страдания, ему удалось стать отцом, говорится в материале.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что в одной из больнице Северной Осетии врачи якобы перепутали раковую опухоль с вросшим ногтем и на протяжении полугода, вплоть до смерти пациента, лечили его от гнойного воспаления вместо онкологии.
Онколог Дмитрий Вьюшков назвал виды рака, которые чаще всего встречаются у россиян. Так, рак толстой и прямой кишки у мужчин входит в тройку лидеров.