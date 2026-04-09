Врач Калюжин заявил, что забывчивость не всегда связана со снижением памяти

Кандидат медицинских наук Александр Калюжин заявил, что снижение памяти может возникнуть из-за переутомления и недосыпания.

Источник: Аргументы и факты

Частая забывчивость о местонахождении вещей может указывать на переутомление, недосыпание или хронический стресс, а не на истинное снижение памяти. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Александр Калюжин.

По словам врача, с физиологической точки зрения проблема связана с нарушением фиксации информации, когда рассеянное внимание не позволяет мозгу полноценно запомнить совершенное действие.

Калюжин пояснил, что наиболее частыми причинами становятся переутомление, недосыпание, эмоциональное напряжение и привычка к многозадачности, из-за которых страдают внимание и оперативная память. Врач отметил, что подобные эпизоды возможны у практически здоровых людей в периоды высокой нагрузки, однако если забывчивость учащается и начинает мешать в быту и работе, сопровождаясь рассеянностью или трудностью подбора слов, необходимо обратиться к специалисту.

Для профилактики Калюжин порекомендовал полноценный сон, снижение информационной перегрузки, отказ от постоянной многозадачности и формирование привычки к осознанному действию, а также хранение важных предметов в строго определенных местах.

Ранее в Испании нашли способ восстановления памяти при болезни Альцгеймера.