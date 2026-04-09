Врач Калюжин заявил, что забывчивость не всегда связана со снижением памяти

Калюжин пояснил, что наиболее частыми причинами становятся переутомление, недосыпание, эмоциональное напряжение и привычка к многозадачности, из-за которых страдают внимание и оперативная память. Врач отметил, что подобные эпизоды возможны у практически здоровых людей в периоды высокой нагрузки, однако если забывчивость учащается и начинает мешать в быту и работе, сопровождаясь рассеянностью или трудностью подбора слов, необходимо обратиться к специалисту.