Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до 12 апреля

30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на пасхальное перемирие, если бы он получил такое предложение от России. 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что в Кремле не увидели четкой инициативы в словах украинского лидера о «пасхальном перемирии». Он подчеркнул, что в данный момент Киев стремится к любому варианту перемирия вне зависимости от формулировок.