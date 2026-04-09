Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до 12 апреля

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до 12 апреля, исходя из того, что Украина последует примеру Москвы. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.
— Министру обороны Российской Федерации А. Р. Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералу армии В. В. Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, — говорится в сообщении.
Также глава государства поручил российским войскам быть готовыми пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия, которые могут исходить со стороны украинской армии, передает сайт Кремля.
30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на пасхальное перемирие, если бы он получил такое предложение от России. 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что в Кремле не увидели четкой инициативы в словах украинского лидера о «пасхальном перемирии». Он подчеркнул, что в данный момент Киев стремится к любому варианту перемирия вне зависимости от формулировок.