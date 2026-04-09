Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

9 апреля в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ минское «Динамо» потерпело поражение на домашней площадке от казанского «Ак Барса» со счетом 1:2.
На 26-й минуте форвард «Ак Барса» Алексей Пустозеров открыл счет — 1:0. Он же на 58-й минуте удвоил преимущество гостей, забив в пустые ворота. В это время минчане заменили вратаря на шестого полевого игрока.
Но через 21 секунду, на 59-й минуте, динамовец Вадим Мороз сократил отставание — 1:2. Однако, большего минчане в этот вечер добиться не смогли. «Ак Барс» победил и повел в серии до четырех побед 1:0. Следующая игра состоится 11 апреля в Минске.
Прочитайте, что говорили игроки Минска и Казани о серии матчей второго раунда: «Мы никого не боимся».