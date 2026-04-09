Участник инцидента с Пашиняном в ереванском храме получил сотрясение мозга

Медицинское обследование выявило черепно-мозговую травму и сотрясение мозга у школьника Давида Минасяна. Об этом сообщила адвокат Лусине Мартиросян в своих соцсетях.
Минасян был арестован за попытку ударить премьер-министра Армении Никола Пашиняна после литургии 29 марта.
«В результате медицинских обследований у 18-летнего Давида Минасяна были подтверждены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», — заявила Мартиросян.
Она также добавила, что в день инцидента её подзащитный был в церкви и «всего лишь участвовал в литургии».
Ранее в соцсетях опубликован видеоролик происшествия с премьер-министром Армении в церкви Святой Анны в Ереване. На опубликованных кадрах мужчина из толпы прихожан в какой-то момент попытался ударить Пашиняна сзади, когда тот направлялся к выходу из храма после литургии.