Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 9 апреля, обвинил президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию.
— Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру, — подчеркнул Стармер, его слова передает Politico.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон несравнимы с предыдущими лидерами этих стран Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем.
4 апреля посол России в Великобритании Андрей Келин высказался, что любые попытки Великобритании захватить гражданские суда, связанные с РФ, неприемлемы и недопустимы.
30 марта Россия заявила решительный протест Великобритании из-за полученных сведений о противоправной деятельности одного из сотрудников британского посольства. Дипломаты подчеркнули, что бескомпромиссная линия по защите национальной безопасности будет строго реализована.