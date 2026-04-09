Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто призвал Зеленского восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатской области страны, а не устраивать там театральные представления за три дня до выборов в Венгрии. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Так он прокомментировал поездку украинского лидера в Закарпатье для встречи в городе Берегово с представителями венгерской общины.

— Зеленскому надо срочно положить конец принудительной мобилизации, прекратить уличные облавы на людей и немедленно вернуть меньшинству в Закарпатье право на использование родного языка, отнятое у него в 2015 году, — написал министр в личном блоге.

5 марта Петер Сийярто прокомментировал открытые угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что украинский лидер продемонстрировал украинскую «культуру». Дипломат возмутился тем фактом, что Украину, где подобные высказывания из уст президента в порядке вещей, хотят принять в состав Евросоюза. Он подчеркнул, что никто не может угрожать Венгрии только из-за нежелания страны финансировать конфликт на Украине.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше