Сийярто призвал Зеленского восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатской области страны, а не устраивать там театральные представления за три дня до выборов в Венгрии. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Так он прокомментировал поездку украинского лидера в Закарпатье для встречи в городе Берегово с представителями венгерской общины.