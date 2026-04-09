Юноша из Каспийска получил квартиру за спасение людей во время наводнения

«По просьбе моего друга, сенатора Сулеймана Керимова встретился с настоящим героем — Шамилем из Каспийска, который спас более 20 людей во время стихийных наводнений в Дагестане. Сулейман всем героям из Дагестана подарил по 5 миллионов рублей, а Шамиль для нас — настоящий герой. Поэтому было принято решение выделить ему 5 миллионов рублей и подарить квартиру», — сказал Абакаров.