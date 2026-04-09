В Финляндии призвали задуматься о выходе из НАТО

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в четверг, 9 апреля, заявил, что стране стоит задуматься о выходе из Североатлантического альянса (НАТО).

— Теперь, когда США угрожают выйти из НАТО, Финляндии следует возобновить дискуссии о возможности выхода из альянса, — написал Мема на своей странице в социальной сети X.

Политик добавил, что Финляндия вошла в альянс по большей части из-за Соединенных Штатов.

В приграничных с Россией финских регионах, популярных среди россиян, выставлено на продажу более тысячи объектов недвижимости. В июле прошлого года власти Финляндии запретили россиянам и белорусам сделки с земельными участками и частными домами.

С прошлого апреля в граничащих с Россией областях Финляндии обанкротились около 315 компаний. Наибольшее число предприятий-банкротов приходится на гостинично-ресторанный бизнес и строительство. Наиболее пострадавшими секторами стали оптовая и розничная торговля.

При этом СМИ сообщали, что несмотря на официально закрытую уже три года границу, граждане Финляндии продолжают пересекать ее и работать на российской территории в рамках договора об аренде.

