Большинство европейских политиков уже распознали «двойную игру» президента Украины Владимира Зеленского и изменили свое отношение к нему. Об этом в четверг, 9 апреля, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Она отметила, что сначала многие европейские политики и дипломаты были озадачены действиями Зеленского, поскольку политик завоевывал их доверие и давал обещания, но впоследствии поступал вопреки им.
— Многие сначала связывали это с языковым барьером, недопониманием или изменением обстоятельств. В действительности же проблема была проще: он играл роль, — написала бывшая чиновница на своей странице в соцсети X.
По ее словам, двуличие Зеленского не осталось незамеченным для лидеров стран Евросоюза (ЕС), поэтому они стали действовать так же — улыбаться на публике, похлопывать украинского коллегу по плечу и публично демонстрировать поддержку Киеву, но за закрытыми дверями руководствоваться собственными интересами и приоритетами.
8 апреля Юлия Мендель высказалась о том, что многие западные государства предпочитают сохранять нынешний статус-кво, при котором Украина медленно разрушается, и не хотят садиться за стол переговоров с Россией, поскольку их устраивает текущая ситуация.