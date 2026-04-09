Омбудсмен Алхасов прокомментировал присуждение премии Кеосаяна дагестанцам

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Присуждение десятой премии имени Тиграна Кеосаяна дагестанцам за спасение четверых детей во время наводнения в Дагестане — заслуженное признание подлинного гражданского мужества и самоотверженности. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Запир Алхасов.
Ранее сообщалось, что десятую премию имени Тиграна Кеосаяна получат Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четверых детей во время наводнения в Дагестане.
«Особо символично, что уже за первый квартал 2026 года наибольшее число лауреатов этой премии составляют жители Республики Дагестан. Присуждение десятой премии имени Тиграна Кеосаяна Хатибу Джабраилову и Юсупу Магомедову — это заслуженное признание подлинного гражданского мужества и самоотверженности. Их поступок, связанный со спасением четверых детей во время наводнения, является ярким примером того, как в критической ситуации человек способен поставить чужую жизнь выше собственной», — сказал собеседник агентства.
По его словам, поступок дагестанцев говорит не только о мужестве конкретных людей, но и о прочных нравственных традициях.
«Жители Дагестана не раз подтверждали это своими поступками: будь то спасение людей во время чрезвычайных ситуаций, помощь пострадавшим в ДТП или участие в ликвидации последствий стихийных бедствий как в республике, так и за ее пределами. Мы видим это и сегодня, когда по всей стране люди объединяются, чтобы помочь тем, кто пострадал от паводков у нас в республике, проявляя солидарность и взаимную поддержку. Такие истории формируют атмосферу доверия и солидарности в обществе, служат важным нравственным ориентиром для молодежи и укрепляют веру в силу человеческого сострадания. Искренне благодарю наших земляков за их мужество и высокие человеческие качества», — добавил Алхасов.