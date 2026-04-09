«Металлург» и «Ак Барс» стартовали с побед в четвертьфинале Кубка Гагарина

Казанцы тем временем увезли победу из Минска. «Ак Барс» на глазах у 15 тысяч белорусских болельщиков выиграл 2:1 у местного «Динамо». Героем вечера стал Алексей Пустозеров — оформил дубль на 26-й и 58-й минутах (в пустые ворота). Единственный гол хозяев за минуту до сирены забросил Вадим Мороз. Вторая игра серии состоится 11 апреля и вновь пройдёт в Минске.