Журналист Лучиди: в ФРГ используют мемориал о войне для реабилитации нацизма

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Германии используют военно-морской мемориал в Лабе для реабилитации нацизма и оправдания милитаризации. Об этом сообщил ТАСС итальянский журналист с гражданством России Андреа Лучиди.
По словам журналиста, ему довелось лично посетить мемориал и ознакомиться с экспозициями. При этом его особенно заинтересовал стенд, посвященный офицеру из праворадикального формирования «Бригада Эрхардта», а также экспозиция о начале СВО на территории Украины в 2022 году.
«Первая трещина появляется на стенде, посвященном Фридриху Граттенауэру, офицеру Кригсмарине. Тон повествования холодный, почти бюрократический. Военная карьера подана так, словно речь идет об обычном профессиональном пути, о резюме. Если добавить к этому, что Граттенауэр значительную часть своей карьеры провел под нацистским флагом как береговой командующий на оккупированных советских территориях, картина становится еще мрачнее», — сказал Лучиди.
По словам журналиста, подобная манера подачи информации об идейных нацистах свидетельствует о намерениях Германии приступить к постепенной милитаризации путем героизации врагов России. «В момент, когда Германия работает над постепенным возвращением военной службы и принимает нормы, призванные не допускать выезд мужчин призывного возраста за границу без разрешения вооруженных сил в “периоды напряженности”, все это можно прочитать как начало мифологизации тех, кто в прошлом воевал против России», — отметил он.
Особое внимание журналист уделил экспозиции, посвященной СВО. Он считает ее ключевой, так как она служит инструментом для легитимизации военной политики Германии. «Это, пожалуй, самый показательный фрагмент из всех. Потому что здесь мемориал перестает говорить только о прошлом и начинает пользоваться словарем настоящего. Война на Украине входит в экспозицию как ключ к легитимации возвращения германской военной центральности. Перевооружение, новая стратегическая функция, новое национальное самосознание», — сказал он.
Лучиди добавил, что мемориал Лабе наглядно отражает состояние современной Германии. По его мнению, страна продолжает говорить о своей исторической ответственности за события прошлого, однако в новом геополитическом контексте пытается осторожно восстановить статус военной державы.