Прохор Шаляпин призвал россиян не покупать куличи за 100 тысяч рублей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Певец и актер Прохор Шаляпин в преддверии праздника Пасхи призвал россиян не покупать куличи за 100 тысяч рублей, а сделать доброе дело и помочь тем, кто нуждается.
Праздник Светлой Пасхи в 2026 году отмечается 12 апреля.
«Нет, ну это вычурность, конечно. Это перебор. Куличи за 100 тысяч рублей, совсем что ли очумели?! Можно пожертвовать эти деньги малоимущим или перевести в помощь Дагестану, все мы поддерживаем, молимся за ребят. Но, извините, за 100 тысяч покупать кулич, когда у некоторых людей нет на хлеб — это неприлично», — сказал он журналистам на концерте, посвященном 100-летию Северного хора, в Кремлевском дворце.
Шаляпин напомнил, что Светлая Пасха — праздник мира и добра.
«Смысл-то в чем? Самому приготовить, сходить в гости и угостить кого-то», — отметил он.
