Губернатор Севастополя объявил о сборе помощи пострадавшим жителям Дагестана

Михаил Развожаев пояснил, что востребованы дезинфицирующие средства, бутилированная питьевая вода, все для личной гигиены.

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от стихии жителям Дагестана.

«Сейчас большая беда пришла в Дагестан, страшные наводнения оставили тысячи людей без крова, без самого необходимого. “Единая Россия” уже активно помогает на месте, и я убежден: Севастополь просто не может остаться в стороне. Как губернатор и как секретарь регионального отделения партии я обращаюсь к вам с просьбой: давайте снова покажем наше единство и доброту! Мы объявляем сбор гуманитарной помощи для пострадавших», — написал он в Мах.

Развожаев пояснил, что в списке востребованного по запросам с мест — бутилированная питьевая вода, все для личной гигиены, дезинфицирующие средства, инструменты — лопаты, пилы, топоры, молотки. Необходима техника — рации, генераторы, тепловые пушки для сушки помещений, а также резиновые сапоги. Пункт сбора начал работу в штабе общественной поддержки «Единой России».

На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. По официальным данным МЧС, в республике погибли шесть человек. Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попали до 1,5 млн жителей республики.

