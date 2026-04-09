Грицюк объяснил более высокую результативность в НХЛ по сравнению с КХЛ

ТАСС, 9 апреля. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) больше бросают по воротам и борются на пятачке, поэтому там более высокая результативность, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
«Здесь гораздо больше бросают, нет лишних розыгрышей, — сказал Грицюк. — Если ты пытаешься долго держать шайбу в зоне, тебя просто ударят. Если ты начнешь затягивать, скорее всего, просто потеряешь шайбу. Много борьбы под воротами, добиваний. За счет этого и появляется результативность».
«У нас похожим образом играют минское “Динамо”, “Авангард”. Это не очень зрелищно, но из-за этого случается много голов. Но от того, что здесь забивают по 7−8, я сам бываю в шоке. Плюс качество моментов: выход “два в один” — бац, гол. Нет такого, что шайба неудобно ложится. Все исполняется быстро и точно. И вратари, кстати, тоже поинтереснее», — заключил он.
Сезон-2025/26 стал для Грицюка дебютным в НХЛ. В нем он забросил 13 шайб и сделал 18 результативных передач. До перехода в «Нью-Джерси» россиянин выступал за петербургский СКА в КХЛ.