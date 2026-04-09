Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рухнула легитимность»: В Британии раскрыли последствия нападения США на Иран

UnHerd: США не удастся восстановить свой авторитет после нападения на Иран.

Источник: Комсомольская правда

У США не получится восстановить свой авторитет в глазах мирового сообщества после нападения на Иран. Об этом написало британское издание UnHerd.

В публикации отметили, что если гражданская инфраструктура Ирана уцелела после атак США и Израиля, то роль Америки в послевоенном порядке уже не восстановится.

«И ущерб не столько военный, сколько репутационный: рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство», — подчеркнуло издание.

При этом в материале отметили, что Вашингтон «попал в величайшую военную беду» и переживает поворотный момент цивилизационного масштаба.

Как писал сайт KP.RU, ранее схожие тезисы озвучил и американский журнал The Atlantic. В статье указано, что США в результате достигнутого перемирия выходят из конфликта с Ираном в худшем положении, чем до его начала, а Тегеран лишь укрепил свои позиции.

Издание напомнило, что условия перемирия обеспечивают Ирану бессрочное господство в Ормузском проливе и соответственно стабильный доход и контроль над важнейшим водным путем мира. Ни того, ни другого у Тегерана еще не было до нападения, констатирует The Atlantic.

