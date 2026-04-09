«Рухнула легитимность»: В Британии раскрыли последствия нападения США на Иран

В публикации отметили, что если гражданская инфраструктура Ирана уцелела после атак США и Израиля, то роль Америки в послевоенном порядке уже не восстановится.
«И ущерб не столько военный, сколько репутационный: рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство», — подчеркнуло издание.
При этом в материале отметили, что Вашингтон «попал в величайшую военную беду» и переживает поворотный момент цивилизационного масштаба.
Как писал сайт KP.RU, ранее схожие тезисы озвучил и американский журнал The Atlantic. В статье указано, что США в результате достигнутого перемирия выходят из конфликта с Ираном в худшем положении, чем до его начала, а Тегеран лишь укрепил свои позиции.
Издание напомнило, что условия перемирия обеспечивают Ирану бессрочное господство в Ормузском проливе и соответственно стабильный доход и контроль над важнейшим водным путем мира. Ни того, ни другого у Тегерана еще не было до нападения, констатирует The Atlantic.