Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

28 декабря 2025 года Александр Лукашенко принял участие в матче между его командой и сборной Брестской области. Из-за нечаянного толчка его товарища по команде, бывшего нападающего «Салавата» и минского «Динамо» Ярослава Чуприса, белорусский лидер упал на лед. Сразу после этого хоккеист бросил клюшку и помог политику подняться.