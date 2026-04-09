Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим шпицем по кличке Умка посетил первый матч серии четверть-финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги в Минске, в рамках которого встретились местный клуб «Динамо» и казанская команда «Ак Барс».
Вместе с главой государства и его питомцем на трибуне находился бывший руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу казанского клуба, передает «Чемпионат».
28 декабря 2025 года Александр Лукашенко принял участие в матче между его командой и сборной Брестской области. Из-за нечаянного толчка его товарища по команде, бывшего нападающего «Салавата» и минского «Динамо» Ярослава Чуприса, белорусский лидер упал на лед. Сразу после этого хоккеист бросил клюшку и помог политику подняться.
6 апреля в матче чемпионата НХЛ клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:1, из-за чего команда российского спортсмена Александра Овечкина оказалась на грани выбывания из борьбы за место в плей-офф.