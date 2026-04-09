Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим шпицем по кличке Умка посетил первый матч серии четверть-финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги в Минске, в рамках которого встретились местный клуб «Динамо» и казанская команда «Ак Барс».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим шпицем по кличке Умка посетил первый матч серии четверть-финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги в Минске, в рамках которого встретились местный клуб «Динамо» и казанская команда «Ак Барс».

Вместе с главой государства и его питомцем на трибуне находился бывший руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу казанского клуба, передает «Чемпионат».

28 декабря 2025 года Александр Лукашенко принял участие в матче между его командой и сборной Брестской области. Из-за нечаянного толчка его товарища по команде, бывшего нападающего «Салавата» и минского «Динамо» Ярослава Чуприса, белорусский лидер упал на лед. Сразу после этого хоккеист бросил клюшку и помог политику подняться.

6 апреля в матче чемпионата НХЛ клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:1, из-за чего команда российского спортсмена Александра Овечкина оказалась на грани выбывания из борьбы за место в плей-офф.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше