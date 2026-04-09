Около 600 шахматистов ожидаются в Тульской области на Первенстве Азии среди школьников

ТУЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Первенство Азии среди школьников по шахматам впервые проведут в Тульской области в 2026 году. Ожидается, что участниками состязаний станут 600 человек из более 30 стран, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам состоявшего в Туле областного Совета по развитию физической культуры и спорта.
«Первенство Азии среди школьников по шахматам проводится с 2006 года. В этом году престижное международное соревнование впервые пройдет в России — в Тульской области. Ожидается около 600 участников из более 30 стран», — говорится в сообщении.
Губернатор Дмитрий Миляев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», отметил, что накопленный в регионе опыт позволяет принимать состязания международного уровня. «Системная подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта и реализация профильных инфраструктурных и социальных проектов дают базу для проведения в том числе спортивных соревнований международного статуса на территории Тульской области. Это важный шаг в развитии спортивного имиджа региона», — сказал Миляев.
Он отметил, что при проведении мероприятия континентального уровня должна быть высокая организация логистики, безопасности, размещения гостей, медицинского сопровождения и работы волонтеров. Глава региона поручил министру спорта Тульской области Михаилу Трунову создать организационный комитет и включить в него представителей заинтересованных ведомств.
В работе Совета по развитию физической культуры и спорта принял участие статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ, заместитель председателя Олимпийского комитета России Александр Никитин. Он подчеркнул, что Тульская область занимает высокие позиции по стране по доле жителей, регулярно занимающихся спортом, а также обеспеченности спортивной инфраструктурой.
Миляев добавил, что наблюдается заметный рост спортивных достижений: тульские спортсмены добиваются значительных успехов и завоевывают престижные награды на всероссийском и международном уровнях. Губернатор вручил ряду тульских тренеров и спортсменов региональные и ведомственные награды, в том числе нагрудные знаки «Мастер спорта России международного класса», «Спортивный судья всероссийской категории», «Мастер спорта России».