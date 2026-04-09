CBS: Американские войска потеряли 24 дрона MQ-9 Reaper в Иране

По данным журналистов, американская армия потеряла восемь беспилотников MQ-9 Reaper на Ближнем Востоке с 1 апреля, «доведя общее число утраченных аппаратов в ходе войны с Ираном до 24».
— Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов. В зависимости от модификации один беспилотник Reaper может стоить около 30 миллионов долларов и более, — передает телеканал.
В тот же день стало известно, что беспилотник Военно-морских сил США Northrop Grumman MQ-4C Triton подал сигнал бедствия, находясь над Ормузским проливом севернее Объединенных Арабских Эмиратов. Позднее рядом с Бахрейном дрон резко снизился с примерно 16 километров до трех километров за несколько минут, после чего у него отключился транспондер.
7 апреля СМИ сообщили, что в результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али Аль-Салем, расположенную в Кувейте, пострадали 15 американских бойцов.