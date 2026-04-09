Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Американские войска потеряли 24 дрона MQ-9 Reaper в Иране

С начала военной операции против Ирана американские войска потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper на общую сумму примерно в 720 миллионов долларов. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США.

С начала военной операции против Ирана американские войска потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper на общую сумму примерно в 720 миллионов долларов. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США.

По данным журналистов, американская армия потеряла восемь беспилотников MQ-9 Reaper на Ближнем Востоке с 1 апреля, «доведя общее число утраченных аппаратов в ходе войны с Ираном до 24».

— Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов. В зависимости от модификации один беспилотник Reaper может стоить около 30 миллионов долларов и более, — передает телеканал.

В тот же день стало известно, что беспилотник Военно-морских сил США Northrop Grumman MQ-4C Triton подал сигнал бедствия, находясь над Ормузским проливом севернее Объединенных Арабских Эмиратов. Позднее рядом с Бахрейном дрон резко снизился с примерно 16 километров до трех километров за несколько минут, после чего у него отключился транспондер.

7 апреля СМИ сообщили, что в результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али Аль-Салем, расположенную в Кувейте, пострадали 15 американских бойцов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше