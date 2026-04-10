В Алматы курсанты привели в порядок захоронения героев

Будущие офицеры вместе с командованием Сил воздушной обороны привели в порядок места захоронений выдающихся личностей Казахстана, передает DKNews.kz. Инициатива стала не просто субботником, а символическим напоминанием о преемственности поколений и уважении к национальной истории.
Работы прошли под руководством заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК полковника Талгата Сыздыкова. Участие приняли курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Будущие офицеры благоустроили захоронения Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Талгата Бигельдинова и Касыма Кайсенова. Курсанты очистили территорию, обновили ограждения и привели в порядок прилегающие участки.
Акция сопровождалась рассказами о подвигах и жизненном пути героев. Это позволило участникам не просто выполнить практическую задачу, а глубже понять значение их поступков. Для курсантов это стало возможностью прикоснуться к живой истории страны, осознать личную сопричастность к судьбе Казахстана и укрепить понимание воинского долга. Такой формат помогает соединить теорию и практику, делая патриотическое воспитание более осмысленным.
По словам Талгата Сыздыкова, подобные инициативы имеют важное значение для общества. «В современных реалиях эта инициатива служит важным сигналом для всего общества. Она подчеркивает, что истинный патриотизм начинается с малых, но конкретных дел — с заботы о памятниках, изучения биографий великих соотечественников и поддержания чистоты там, где покоятся национальные герои», — отметил полковник Талгат Сыздыков.
Такие акции выходят за рамки разовой помощи или благоустройства. Они формируют ценностную основу будущих офицеров и укрепляют связь между поколениями. Фактически речь идет о сохранении исторической памяти, воспитании уважения к подвигу предков, формировании ответственности у молодежи и укреплении патриотических ценностей. В условиях современных вызовов подобные инициативы становятся частью более широкой работы по укреплению национальной идентичности.