В Кабардино-Балкарии откроют 10 новых агротехноклассов

Пилотный проект реализуют в регионах, где сельхозпроизводство имеет значимую долю в общем экономическом обороте.

НАЛЬЧИК, 9 апреля. /ТАСС/. Новые агротехнологические классы, где школьников будут профессионально ориентировать, заработают в 10 муниципалитетах Кабардино-Балкарии с сентября. Об этом сообщили в администрации главы республики.

«По два класса откроют в Баксанском и Урванском районах, в Баксане. По одному — в Зольском, Лескенском, Чегемском и Черекском. Опыт работы агроклассов в республике уже есть: с сентября они функционируют в Майском, Кубе, Кишпеке и Красноармейском», — рассказали в администрации главы КБР.

Пилотный проект реализуют в регионах, где сельхозпроизводство имеет значимую долю в общем экономическом обороте. Цель — стимулировать у школьников интерес к аграрным профессиям.

Программой предусмотрено углубленное изучение физики, химии, биологии и математики с акцентом на аграрные задачи и современные технологии в сельском хозяйстве, получение практических навыков.

Реализуют проект по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Классы откроются в школах Кабардино-Балкарии 1 сентября.

Читать дальше