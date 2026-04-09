Президент Чехии Павел: Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Путин

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп своим поведением сделал больше для подрыва доверия к Североатлантическому альянсу (НАТО), нежели его российский коллега Владимир Путин. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил президент Чехии Петр Павел.
По его словам, нападки главы Белого дома на своих союзников по НАТО неуместны, передает Seznam Zprávy.
В этот же день член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что стране стоит задуматься о выходе из Североатлантического альянса. По его словам, Финляндия вошла в НАТО по большей части из-за Соединенных Штатов.
Днем ранее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможный выход США из альянса.
6 апреля американский президент заявил, что распрощался с НАТО в связи с реакцией стран — участниц организации на желание Вашингтона получить контроль над Гренландией. Еще одним поводом для разочарования в НАТО Трамп назвал позицию блока в вопросе военной операции США против Ирана.