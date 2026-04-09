Президент Чехии Павел: Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Путин

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп своим поведением сделал больше для подрыва доверия к Североатлантическому альянсу (НАТО), нежели его российский коллега Владимир Путин. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил президент Чехии Петр Павел.

По его словам, нападки главы Белого дома на своих союзников по НАТО неуместны, передает Seznam Zprávy.

В этот же день член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что стране стоит задуматься о выходе из Североатлантического альянса. По его словам, Финляндия вошла в НАТО по большей части из-за Соединенных Штатов.

Днем ранее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможный выход США из альянса.

6 апреля американский президент заявил, что распрощался с НАТО в связи с реакцией стран — участниц организации на желание Вашингтона получить контроль над Гренландией. Еще одним поводом для разочарования в НАТО Трамп назвал позицию блока в вопросе военной операции США против Ирана.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше