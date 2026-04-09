В Северной Осетии на соцконтракты населению выделили более 380 млн рублей

«Жители республики продолжают активно пользоваться господдержкой на основе социального контракта. Как сообщила [первый замминистра труда и социального развития] Анджела Мамаева, с начала года заключено более 400 соцконтрактов по таким направлениям как поиск работы, предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и другим. На эти цели в текущем году предусмотрено свыше 380 млн рублей и планируется заключить порядка 1 500 социальных контрактов», — говорится в сообщении.