В Северной Осетии на соцконтракты населению выделили более 380 млн рублей

Господдержку можно получить по таким направлениям, как поиск работы, предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства.

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 апреля. /ТАСС/. Более 380 млн рублей направят в Северной Осетии на социальные контракты для жителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

«Жители республики продолжают активно пользоваться господдержкой на основе социального контракта. Как сообщила [первый замминистра труда и социального развития] Анджела Мамаева, с начала года заключено более 400 соцконтрактов по таким направлениям как поиск работы, предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и другим. На эти цели в текущем году предусмотрено свыше 380 млн рублей и планируется заключить порядка 1 500 социальных контрактов», — говорится в сообщении.

В 2025 году было составлено 1 440 социальных контрактов.

Премьер-министр республики Борис Джанаев поручил максимально широко проводить информационную работу среди граждан, в том числе в отдаленных населенных пунктах. «Жители республики должны знать о тех возможностях, которые могут получить в рамках соцконтрактов», — отметил он.

Социальный контракт — это мера социальной поддержки в виде соглашения между малоимущей семьей и органом социальной защиты населения по выполнению мероприятий для выхода из трудной жизненной ситуации.