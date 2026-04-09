Мелания Трамп выступила с заявлением про Эпштейна: что сказала

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что никогда не имела каких-либо отношений со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом она сказала, выступая в Белом доме.
По её словам, они не не были друзьями с Эпштейном, а также у неё никогда не было отношений ни с Эпштейном, ни с его сообщницей Гислейн Максвелл. Также Мелания Трамп добавила, что не являлась жертвой Эпштейна.
Также она заявила, что не знала о его преступлениях и опровергла заявления, что это Эпштейн познакомил ее с будущим мужем. Первая леди США добавила, что не проходила свидетелем по уголовному делу в отношении финансиста, призвав прекратить ложные нападки, которые хотят нанести ущерб её имени.
