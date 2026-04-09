Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелания Трамп выступила с заявлением про Эпштейна: что сказала

Мелания Трамп заявила, что не имела отношений с Эпштейном и не была его жертвой.

Источник: Комсомольская правда

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что никогда не имела каких-либо отношений со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом она сказала, выступая в Белом доме.

По её словам, они не не были друзьями с Эпштейном, а также у неё никогда не было отношений ни с Эпштейном, ни с его сообщницей Гислейн Максвелл. Также Мелания Трамп добавила, что не являлась жертвой Эпштейна.

Также она заявила, что не знала о его преступлениях и опровергла заявления, что это Эпштейн познакомил ее с будущим мужем. Первая леди США добавила, что не проходила свидетелем по уголовному делу в отношении финансиста, призвав прекратить ложные нападки, которые хотят нанести ущерб её имени.

Как ранее писал сайт KP.RU, что в деле покойного финансиста-педофила появилась новая сенсационная деталь. У миллиардера, обвинявшегося в торговле людьми и организации сети секс-услуг для элиты, возможно, остался ребенок.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше