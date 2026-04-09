«В России у всех все хорошо»: Уехавший в Армению комик Оганесян пожаловался на плохое финансовое положение

Уехавший в Армению комик Оганесян: В РФ коллеги уже по десятой квартире купили.

Источник: Комсомольская правда

Стендап-комик Гарик Оганисян, который уехал из России в Армению после начала спецоперации на Украине, посетовал, что его коллеги-юмористы, отказавшиеся от эмиграции, хорошо зарабатывают, а у него с финансами беда. Об этом он заявил в ходе выступления, запись которого опубликована на видеохостинге YouTube.

«Смотрю назад, а в России у всех все хорошо. У моих коллег просто все хорошо. Они по десятой квартире уже себе покупают», — пожаловался комик.

При этом свое финансовое положение Оганесян описал словами «у меня вообще ничего нет».

Как писал сайт KP.RU, ранее Оганисян в интервью рассказал, что его жизнь в эмиграции складывается совсем не так, как он ожидал. Из-за отсутствия заработков и рухнувшей карьеры артист впал в депрессию и начал много пить. По его словам, одной из причин своей депрессии он считает отсутствие развития карьеры. Комик пожаловался на снижение интереса к нему со стороны россиян.