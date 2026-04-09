Ученые выяснили, что одиночество в детстве повышает тягу к алкоголю

Социальная изоляция в раннем возрасте может изменять работу мозга и повышать склонность к употреблению алкоголя во взрослом состоянии. Этот вывод был сделан исследователями из Бингемтонского университета и Университета Бригама Янга. Результаты их исследования размещены в научном издании Addiction Neuroscience (AN).
Период подросткового развития признан ключевым для формирования мозга, где социальное взаимодействие имеет существенное значение для установления нейронных связей. Тем не менее, биологические пути, через которые детская изоляция влияет на возникновение зависимостей у взрослых, ранее не были достаточно исследованы.
В рамках эксперимента учёные использовали лабораторных крыс, распределив их на две категории: одна группа жила в коллективе с другими крысами, а другая содержалась в условиях полной социальной депривации в период, соответствующий человеческому подростковому возрасту.
В зрелом возрасте животные, выращенные в изоляции, проявляли повышенные признаки тревожности. В тестах на поведение они стремились избегать открытых площадок, выбирая более закрытые и безопасные участки, что является типичным индикатором состояния тревоги.
Далее специалисты исследовали изменения в предпочтениях, связанных с алкоголем. На протяжении нескольких недель крысам предоставлялся выбор между обычной водой и жидкостью, содержащей этанол. Было установлено, что животные с опытом изоляции чаще выбирали раствор с алкоголем.
При этом, когда в обе жидкости добавлялось горькое соединение хинин, потребление снижалось одинаково в обеих группах. Это свидетельствует о том, что изоляция повышает предрасположенность к алкоголю, но не приводит к формированию неконтролируемого, компульсивного его употребления.
Для выявления биологических оснований таких различий авторы работы анализировали активность зоны мозга, отвечающей за систему вознаграждения. Основное внимание было сосредоточено на нейромедиаторе дофамине, критически важном для процессов мотивации и получения удовольствия.
В обычных условиях алкоголь подавляет выделение дофамина в этой области. Однако у крыс, подвергшихся изоляции, данный эффект был значительно менее выраженным. Это говорит о том, что их мозг реагирует на алкоголь иначе и может нуждаться в большей стимуляции для достижения аналогичного результата.
Также были обнаружены различия в реакциях между мужскими и женскими особями: изменения в дофаминовой системе под воздействием алкоголя у них варьировались в зависимости от условий раннего развития.
«Стресс в раннем возрасте фундаментально изменяет химическую реакцию мозга на алкоголь», — подчеркнули авторы исследования, среди которых ведущий автор Гэвин Вон и старший автор Анушри Карханис из Бингемтонского университета.
Как считают учёные, обнаруженные изменения могут объясняться нарушениями в работе нейронных рецепторов, однако точные молекулярные процессы, лежащие в основе этого, пока остаются неясными.
В перспективе исследователи планируют определить конкретные белковые структуры и клеточные механизмы, обуславливающие эти изменения. Это может открыть пути для разработки новых подходов к лечению алкогольной зависимости, особенно у лиц с негативным опытом в детстве.