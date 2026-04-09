Вечерний@Калининград: долгожданное открытие, протест жильцов и отзвуки войны

Затем калининградцам пообещали, что прогуливаться по новому мосту они смогут уже в новогодние каникулы. Но опять не сложилось: на сей раз выпавший снег не дал закончить благоустройство со стороны острова Канта, и горожанам велели ждать, пока он растает. «Открытие будет, когда снег сойдёт и благоустройство территории на острове Канта закончится, которая примыкает к мосту», — обещала уже в середине января 2026-го пресс-секретарь губернатора Башкирова. А спустя еще два месяца сити-менеджер Елена Дятлова сообщила, что открытие Философского моста решили приурочить к празднованию 80-летия региона. Возможно, нам пришлось бы подождать еще, учитывая, что благоустройство со стороны острова не завершено и по сей день, но, похоже, «катализатором» процесса запуска объекта послужил визит в регион «высокого гостя». Точнее, гостьи — спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. И сегодня, несмотря на незаконченные работы на острове, мост таки открыли. С чем нас всех и поздравляем. Потому что, независимо от подоплеки, дело сделано хорошее и нужное — как для туристов, так и для местного населения. А это, согласитесь, самое главное.