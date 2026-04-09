Ситников: под Костромой сняли оцепление после обнаружения обломков БПЛА

Губернатор Сергей Ситников сообщил, что найденные в Костромской области обломки БПЛА не опасны.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что обломки БПЛА, которые обнаружили около села Гнездниково, не опасны для людей, оцепление сняли.

«Специалисты убедились, что фрагменты не содержат взрывчатых веществ и не представляют опасности для людей», — написал Сергей Ситников в Telegram.

Он добавил, что обломки БПЛА вывезли с места их обнаружения. Территория больше не оцеплена.

Как ранее сообщал Сергей Ситников, обломки дрона нашли в поле, в 200 метрах от жилых домов. Предварительно, беспилотник уничтожили еще давно. Однако его фрагменты стали заметны только после схода снега.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на участке автодороги Белгород — Шебекино пострадали шесть человек при ударе БПЛА.

