Немецкая Isar Aerospace прервала пуск ракеты-носителя Spectrum

Компания Isar Aerospace была основана в 2018 году выпускниками Мюнхенского технического университета. Она смогла привлечь финансирование в размере около €400 млн, часть денег была получена также от структур Европейского союза и правительства Германии. Стартап может стать первой немецкой компанией, успешно запустившей ракету на орбиту Земли. Другие европейские ракеты-носители в рамках программ Ariane и Vega разрабатывались при государственном участии.