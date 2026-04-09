Немецкая Isar Aerospace прервала пуск ракеты-носителя Spectrum

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Немецкая компания Isar Aerospace заявила, что снова прервала второй испытательный запуск ракеты-носителя Spectrum с норвежского космодрома Аннёйа.
«Мы отменяем сегодняшнюю попытку запуска для оценки предполагаемой утечки в баллоне высокого давления с композитной обмоткой. Команды проведут анализ ситуации и определят дальнейшие шаги», — говорится в заявлении компании, размещенном в X.
В марте 2025 года первая немецкая ракета-носитель Spectrum стартапа Isar Aerospace упала в море вскоре после запуска. Этот шаг стал первым пуском ракеты-носителя с территории континентальной Европы.
Компания Isar Aerospace была основана в 2018 году выпускниками Мюнхенского технического университета. Она смогла привлечь финансирование в размере около €400 млн, часть денег была получена также от структур Европейского союза и правительства Германии. Стартап может стать первой немецкой компанией, успешно запустившей ракету на орбиту Земли. Другие европейские ракеты-носители в рамках программ Ariane и Vega разрабатывались при государственном участии.