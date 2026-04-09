Директора арзамасского медколледжа подозревают в присвоении и растрате 1 млн рублей

Директор медицинского колледжа в Арзамасе подозревается в присвоении и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщается в СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, вечером 8 апреля в колледже побывали силовики, которые изъяли документы. Позже информацию о следственных действия в отношении руководителя учреждения подтвердили в нижегородском Минздраве.
По версии СК, директор колледжа фиктивно устроила свою знакомую преподавателем — фактически она не исполняла свои обязанности. За два года ей начислили зарплату в сумме более 1 млн рублей. Все деньги фигурантка дела присвоили себе и распорядилась ими по своему усмотрению.
В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательственную базы.