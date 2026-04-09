Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о победе в конфликте с США и Израилем

Иранский народ победил в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

— На данном этапе третьей эпической священной обороны, можно с уверенностью сказать, что вы, героический народ Ирана, стали безусловными победителями на этом поле битвы, — говорится в его заявлении, передает агентство Tasnim в Telegram-канале.

В тот же день Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран обязательно перейдет к «новому этапу» управления Ормузским проливом. Об этом он высказался в обращении, приуроченном к 40 дням с момента гибели его отца, бывшего лидера страны Али Хаменеи.

Также Хаменеи заявил, что иранские власти будут требовать выплаты репараций от США и Израиля за нанесенный стране ущерб.

Израильские власти были в крайней степени недовольны подходом американцев к организации перемирия с Ираном. Об этом 9 апреля написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Дело в том, что США сообщили своим союзникам о перемирии в последний момент, причем само перемирие организовали без предварительных консультаций с Иерусалимом.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше