Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о победе в конфликте с США и Израилем

— На данном этапе третьей эпической священной обороны, можно с уверенностью сказать, что вы, героический народ Ирана, стали безусловными победителями на этом поле битвы, — говорится в его заявлении, передает агентство Tasnim в Telegram-канале.
В тот же день Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран обязательно перейдет к «новому этапу» управления Ормузским проливом. Об этом он высказался в обращении, приуроченном к 40 дням с момента гибели его отца, бывшего лидера страны Али Хаменеи.
Также Хаменеи заявил, что иранские власти будут требовать выплаты репараций от США и Израиля за нанесенный стране ущерб.
Израильские власти были в крайней степени недовольны подходом американцев к организации перемирия с Ираном. Об этом 9 апреля написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Дело в том, что США сообщили своим союзникам о перемирии в последний момент, причем само перемирие организовали без предварительных консультаций с Иерусалимом.