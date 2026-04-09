Кувейт подвергся воздушной атаке: над страной работают системы ПВО

Над территорией Кувейта 9 апреля зафиксировали несколько БПЛА. Вечером привели в действие местные системы ПВО. Воздушные цели перехвачены, говорится в материале Минобороны Кувейта.
По данным ведомства, дроны вошли в воздушное пространство страны. При этом не уточняется, откуда БПЛА были выпущены. О жертвах и пострадавших информации не поступало.
«ПВО страны отразили атаки беспилотников, нацеленные на некоторые важные объекты на территории Кувейта», — сказано в материале Минобороны страны.
Двумя днями ранее выпущенный КСИР беспилотник атаковал авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте. В результате 15 американских военных получили ранения. Большинство из них вернулись к службе. Всего, по утверждению Центрального командования США, в ходе операции в Иране ранения получили 373 американских военных.