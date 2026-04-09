Кувейт подвергся воздушной атаке: над страной работают системы ПВО

В Кувейте отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Над территорией Кувейта 9 апреля зафиксировали несколько БПЛА. Вечером привели в действие местные системы ПВО. Воздушные цели перехвачены, говорится в материале Минобороны Кувейта.

По данным ведомства, дроны вошли в воздушное пространство страны. При этом не уточняется, откуда БПЛА были выпущены. О жертвах и пострадавших информации не поступало.

«ПВО страны отразили атаки беспилотников, нацеленные на некоторые важные объекты на территории Кувейта», — сказано в материале Минобороны страны.

Двумя днями ранее выпущенный КСИР беспилотник атаковал авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте. В результате 15 американских военных получили ранения. Большинство из них вернулись к службе. Всего, по утверждению Центрального командования США, в ходе операции в Иране ранения получили 373 американских военных.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше