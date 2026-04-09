Шаляпин призвал россиян не покупать куличи за 100 тысяч рублей, а заняться благотворительностью

Прохор Шаляпин высказался о появившихся в продаже супердорогих пасхальных куличах. Певец и актёр призвал россиян не покупать куличи за 100 тысяч рублей, предложив в качестве альтернативы помогать нуждающимся.
Шаляпин назвал «вычурностью» традиционные праздничные блюда такого ценового сегмента.
«Нет, ну это вычурность, конечно. Это перебор. Куличи за 100 тысяч рублей, совсем что ли очумели?! Можно пожертвовать эти деньги малоимущим или перевести в помощь Дагестану, все мы поддерживаем, молимся за ребят», — сказал Шаляпин журналистам во время концерта в Кремлевском дворце. Мероприятие было посвящено 100-летию Северного хора.
Певец подчеркнул, что покупать кулич за 100 тысяч рублей в то время, когда некоторые не могут купить даже хлеба, «неприлично» и напомнил об изначальном смысле куличей, которые нужно приготовить своими руками, а потом угостить других людей.
Накануне в РПЦ раскритиковали дорогие пасхальные куличи и назвали подобную роскошь неуместной.
В то же время священник РПЦ объяснил, почему россиянам не стоит самим печь куличи на Пасху. Он призвал посвятить время духовности и посещению богослужений.