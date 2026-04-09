Нижегородцев предупредили о магнитных бурях 10−11 апреля

Магнитные бури придут в Нижегородскую область 10−11 апреля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Так, 10 апреля возмущение магнитного поля Земли начнется примерно в 6:00 и продлится до 9:00. Ближе к полудню магнитосфера успокоится.
Вновь геомагнитные возмущения начнутся в полночь 11 апреля. Своего пика они достигнут с 03:00 до 06:00. Уровень магнитной бури приблизится к G2 (средняя магнитная буря).
