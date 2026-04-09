12 матов за полминуты: после игры с «Балтикой» тренера махачкалинского «Динамо» наказали штрафом

За несдержанность во время интервью придётся заплатить 100 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

Главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева оштрафовали на 100 тысяч рублей после матча с калининградской «Балтикой». Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, пишет «Коммерсант» в четверг, 9 апреля.

Поводом стало поведение специалиста в послематчевом флеш-интервью. После игры 23-го тура РПЛ, завершившейся со счётом 2:2, тренер эмоционально прокомментировал встречу и, по данным СМИ, за 37 секунд использовал 12 нецензурных выражений, в том числе обсуждая первый гол «Балтики» и работу VAR.

Инцидент произошёл 5 апреля, а уже 8 числа КДК РФС вынес решение. Основанием стала статья о неспортивном поведении. В комитете отметили, что речь не шла об оскорблении конкретного лица, поэтому ограничились денежным штрафом без более жёстких санкций.

Матч имел принципиальное значение: махачкалинское «Динамо» на тот момент находилось в нижней части таблицы и борется за сохранение места в РПЛ, а потеря очков в игре с прямым конкурентом лишь усилила эмоциональную реакцию тренера.

