Историк Корнилова: «Мемориал» помогает переписывать историю нацистских лагерей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Движение «Мемориал» (признано экстремистским и запрещено в РФ) помогает западным странам осуществлять антироссийскую пропаганду в работе музеев и переписывать историю нацистских концентрационных лагерей. Об этом заявила ТАСС научный директор Военно-исторического информационного центра «Милитера» (ВИИЦ «Милитера»), член Российского военно-исторического общества (РВИО), кандидат исторических наук Оксана Корнилова.
Ранее Верховный суд России признал движение «Мемориал», являющееся также иностранным агентом, экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
«В настоящее время историческая политика западных стран носит ярко выраженный антироссийский характер. И активную помощь в этом ей оказывают специалисты общества “Мемориал”. Известно, что при поддержке руководства Германии деятели “Мемориала” были включены в наблюдательные советы музеев, действующих при мемориалах “Концентрационный лагерь “Бухенвальд” (около города Веймар) и “Концентрационный лагерь “Заксенхаузен” (город Ораниенбург)”, — сказала Корнилова.
Историк отметила, что в музеях подобного рода идет системная перестройка экспозиций и исторических смыслов, которые они несут посетителям. Период деятельности нацистских концлагерей, когда они использовались сторонниками Гитлера для своих политически противников, замалчивается. Период, который связан с историей Великой Отечественной войны и уничтожением сотен тысяч мирных граждан и военнопленных, в том числе советских граждан, нивелируется.
«Зато особое внимание и развитие уделено той части экспозиций, которая связана с временным использованием некоторых зданий концлагерей для содержания или фильтрации нацистских преступников в первый послевоенный период. В данном контексте так называемый советский период существования лагерей уравнивается с “нацистским периодом”, — заявила Корнилова.
Международное общественное движение «Мемориал» было учреждено в 1992 году в Москве. В 2016 году оно было внесено в реестр иностранных агентов. 29 декабря 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы за нарушения правил деятельности иностранных агентов постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр. Позже Верховный суд РФ ликвидировал и международную организацию «Мемориал» за аналогичные правонарушения.