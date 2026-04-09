Валентина Матвиенко открыла мост, побывала в музее и оценила туристический потенциал Калининградской области

9 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находится с рабочей поездкой в Калининградской области. Визит начался с возложения цветов к мемориалу 1200 гвардейцам, погибшим при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. Кроме того, госпожа Матвиенко открыла мост, побывала в музее и оценила туристический потенциал региона.
«Девятое апреля — День героического штурма и взятия Кёнигсберга — вошёл в календарь памятных дат России. Память о подвиге советских воинов остаётся основой национального единства», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Открытие Философского моста.
В рамках визита Валентина Матвиенко совместно с губернатором Алексеем Беспрозванных открыла новый Философский мост — пешеходный объект, соединяющий городские кварталы с островом Канта. Мост стал одним из ключевых элементов развития туристической инфраструктуры и музейного квартала к 80-летию Калининградской области.
Новый мост через Преголю.
Спикер Совета Федерации ознакомилась с ходом строительства нового автодорожного моста через реку Преголю. Проект использует уникальные инженерные решения и позволит существенно разгрузить транспортную сеть города после ввода в эксплуатацию. Губернатор поблагодарил федеральные власти за перераспределение 1,5 млрд рублей на ускорение строительства.
Валентина Матвиенко отметила высокую значимость проекта для экономики и туризма региона и призвала к строгому контролю за эффективностью расходования средств. Она также лично поблагодарила строителей за качественную работу.
Модернизация общественного транспорта.
Председатель Совета Федерации посетила трамвайное депо «КалининградГорТранс», где ей представили программу модернизации транспортной инфраструктуры. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что пассажиропоток на общественном транспорте в 2025 году вырос на 9%. Планируется, что к 2031 году доля электротранспорта в перевозках существенно увеличится.
«Планета Океан» и туристический потенциал.
Валентина Матвиенко также посетила новый экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан» Музея Мирового океана. Президент музея Светлана Сивкова представила уникальное выставочное пространство с аквариумами, интерактивными лабораториями и образовательными зонами.
Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Калининградская область обладает огромным туристическим потенциалом, который необходимо активно развивать.
«Калининградская область рождена Победой, и поэтому её 80-летие — это важный федеральный юбилей. Мы понимаем особое положение региона и будем продолжать уделять повышенное внимание вопросам логистики, транспорта, продовольственного обеспечения и социальной поддержки», — заявила Валентина Матвиенко.