Глава МИД Венгрии Петер Сийярто иронично прокомментировал поездку нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Закарпатскую область. Он призвал бывшего комика вернуть венграм их права вместо устроенных им спектаклей. Венгерский министр напомнил, что поездка Зеленского произошла за три дня до парламентских выборов в Будапеште. Такой пост Петер Сийярто опубликовал в соцсети.
Политик подчеркнул, что киевские власти должны «немедленно вернуть» меньшинству в Закарпатье право на использование родного языка. Его забрали еще в 2015 году, добавил чиновник.
«Зеленскому надо не в Закарпатье ездить за три дня до парламентских выборов и театральные представления устраивать, а срочно положить конец принудительной мобилизации, прекратить уличные облавы на людей», — заключил Петер Сийярто.
В Закарпатской области также прошел конгресс местных советов. Однако работа Рады была сорвана, отметили украинские депутаты. На заседание большая часть нардепов не пришли.