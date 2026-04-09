Валентина Матвиенко: Калининградская область стала центром притяжения и территорией возможностей

Калининградскую область провела встречу с губернатором Алексеем Беспрозванных. Госпожа Матвиенко отметила особое геостратегическое значение региона и подчеркнула, что Калининградская область продолжает динамично развиваться и остаётся точкой притяжения для людей со всей страны.
«Калининградская область сегодня — это территория возможностей. Сюда приезжают жить и работать люди из разных регионов России», — заявила Валентина Матвиенко. Инфраструктура и качество жизни.
На встрече особое внимание было уделено вопросам модернизации транспортной инфраструктуры. Валентина Матвиенко осмотрела строительство нового автомобильного моста через реку Преголю и подчеркнула важность обеспечения жителей и гостей региона современным и надёжным общественным транспортом. Она предложила губернатору держать под постоянным контролем реализацию всех крупных инфраструктурных проектов.
Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал о положительной экономической динамике региона. По итогам января-февраля 2026 года промышленное производство в области выросло на 25,2%. Особенно заметный рост показали добыча полезных ископаемых (в 2,8 раза) и обрабатывающие производства (+23,2%). Увеличиваются туристический поток, оборот розничной торговли, объём платных услуг и реальная заработная плата.
Алексей Беспрозванных также доложил о ходе модернизации городского электрического транспорта. Уже обновлена половина трамвайного парка, ведётся разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трамвайных путей, контактной сети и тяговых подстанций, износ которых достигает 90%.Культурные проекты.
Валентина Матвиенко поддержала инициативу создания в Калининграде филиала Национального центра «Россия». Глава региона отметил, что для Калининградской области, имеющей особое географическое положение, такая площадка особенно важна. Среди значимых культурных проектов спикер Совета Федерации выделила недавно открывшийся филиал Государственной Третьяковской галереи и строительство филиала Большого театра.
Валентина Матвиенко заверила, что федеральные органы власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку Калининградской области с учётом её уникального положения.