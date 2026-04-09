Валентина Матвиенко: Калининградская область стала центром притяжения и территорией возможностей

На встрече особое внимание было уделено вопросам модернизации транспортной инфраструктуры. Валентина Матвиенко осмотрела строительство нового автомобильного моста через реку Преголю и подчеркнула важность обеспечения жителей и гостей региона современным и надёжным общественным транспортом. Она предложила губернатору держать под постоянным контролем реализацию всех крупных инфраструктурных проектов.