Мелания Трамп ответила на сообщения СМИ о ее связях с Эпштейном

— Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же. Лица, которые лгут обо мне, лишены этических стандартов, скромности и уважения. Я не возражаю против их невежества, однако я отвергаю их злонамеренные попытки опорочить мою репутацию. Я никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном, — заявила первая леди, выступая в Белом доме.