Мелания Трамп ответила на сообщения СМИ о ее связях с Эпштейном

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп опровергла слухи о личных связях с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном. Она назвала подобные обвинения попыткой дискредитировать ее репутацию на фоне общих знакомств.
— Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же. Лица, которые лгут обо мне, лишены этических стандартов, скромности и уважения. Я не возражаю против их невежества, однако я отвергаю их злонамеренные попытки опорочить мою репутацию. Я никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном, — заявила первая леди, выступая в Белом доме.
Мелания Трамп отметила, что периодические пересечения с финансистом объясняются совпадением их с Дональдом Трампом социальных кругов в Нью-Йорке и Флориде, где приглашение на одни и те же мероприятия является обычной практикой.
Также она подчеркнула, что никогда не была жертвой Эпштейна и не располагала никакой информацией о его преступлениях, передает РИА Новости.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс даст показания в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна перед комитетом палаты представителей США по надзору и подотчетности. Допрос запланирован на 10 июня и будет записан на видео. Об этом 7 апреля сообщил канал CBS News, ссылаясь на осведомленный источник.