В Турции в прокат выходит мультсериал воронежской анимационной студии

ВОРОНЕЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Мультсериал «Герои Арктики» анимационной студии «Воронеж» представят в турецком прокате в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.
«Герои Арктики» выходят в турецкий прокат при участии дистрибьютора Film Medya Produksiyon под локализованным названием «Kutup Kahramanlar “. Проект создан студией “Воронеж” при поддержке госкорпорации “Росатом” и Института развития интернета (АНО “ИРИ”)”, — рассказали там.
Отмечается, что рекламные материалы проекта были адаптированы с учетом культурных ценностей и предпочтений турецкой семейной аудитории. В них сделан акцент на привлекательных элементах истории — талантливых и смелых детях-героях, линии спасения мамонтенка, а также темах дружбы, взаимопомощи и поддержки внутри семьи, что усиливает эмоциональный отклик и делает фильм особенно близким для турецкого зрителя.
По словам генерального продюсера студии «Воронеж» Владимира Николаева, сериал рассказывает об универсальных жизненных ценностях: дружбе, смелости и ценности семьи, что находит отклик у зрителей не только в Турции, но и в других странах, подтверждая ее дистрибьюторский потенциал. «Уже сейчас мы видим высокий интерес со стороны зрителей, а крупнейшие кинотеатральные сети включили фильм в свое расписание. Широкий старт на 203 экранах по всей Турции позволит охватить значительную аудиторию в первые дни проката. Уверен, фильм впечатлит зрителей своей захватывающей историей о науке, технологиях и, в особенности, милых персонажах и семейных ценностях. Мы ожидаем, что фильм станет таким же любимым, как франшиза о “Снежной королеве”, успешно показавшая себя в Турции, и что аудитория тепло примет новые анимационные зимние приключения от ее создателей», — добавил президент Film Medya Produksiyon Сердар Темелташ.
Ранее сообщалось, что в центре истории представлено открытие российских ученых: на острове Врангеля находят древний криогенный саркофаг с живым мамонтенком внутри. Но находка оказывается в руках бизнесменов, мечтающих превратить существо в объект для наживы. Спасти мамонтенка берутся обычные школьники из российского Благовещенска и китайского Хэйхэ. В проекте приняли участие известные актеры. Так, например, народный артист России Сергей Безруков в мультсериале исполнит роль капитана атомного ледокола «Игорь Курчатов».
О студии.
Воронежская студия анимации существует с 2007 года, за это время она выпустила несколько полнометражных мультфильмов и сериалов, наиболее известные проекты — франшизы «Снежная королева» и «Волки и овцы», мультсериал «Йоко». Ее фильмы переведены на 30 языков, их прокат осуществляется в 150 странах мира.